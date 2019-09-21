探射燈：業界爆部分村光纖鋪入屋變獨市

鋪設光纖會涉及掘路工程，有指部分村工程內已由個別公司承包。

政府的資助計劃要求中標者分享一半光纖用量，且光纖將只鋪設到村口，惟從村口至用戶居所，則需用戶自行找人「拉線」。有業內人士透露，部分鄉村連接光纖的「獨市」工程經已出現，促請政府加強檢討，讓村民真正有選擇。

新界多條鄉村未有光纖網絡，一眾公司都虎視眈眈。早在2015年，有報道指有公司不法干擾以及擅用另一公司的接線箱等通訊設備，並加裝自己的儀器，以影響對手的服務質素。有業內人士透露競爭情況未有改善，甚至指「獨市」情況時有聽聞，他指早有鄉村代表在未完全徵詢居民意見下，自行與固網商達成共識，承包村內鋪設光纖的工程，正等待政府撥款並在村外鋪好光纖，「一駁就係」，居民變相無法選擇。

通訊辦發言人回覆指，獲選的固網商必須遵照標書要求鋪設連接線路至有關項目涵蓋的所有鄉村，並會嚴格執行《競爭條例》。如發現有電訊商涉嫌違反相關條例，會按《競爭條例》執法。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！