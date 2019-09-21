探射燈：政府龜速　235鄉村鋪光纖　兩年線都未見條

政府在2017年提出資助電訊商，以7億港元為鄉村居民鋪光纖，惟至今未有一條村落實，鋪設網絡無期。在計劃內的大埔布心排村，村民「硬食」電話線上網多年，1個月斷線10次，卻支付較市區高的月費；西貢白腊村更連手機上網亦幾近「零信號」。資訊科技界指電訊固網商在成本效益下，發展鄉村網絡意欲不高，加上政府審批費時，令計劃未能利民。

林太在布心排村居住5年，仍使用電話線上網。東網記者上門測試，平日下午，以通訊辦的網站測速錄得每秒5.6兆比特（Mbps），比市區有電訊商稱光纖骨幹網絡能支援1000Mbps大有落差，每晚鄰居下班後，上網更「大塞車」。該村只有一家電訊公司上網計劃，月費約300港元，比市區光纖上網計劃貴3分1。

2017年施政報告提出以資助形式，鼓勵固網商擴展光纖網絡至9個偏遠地區，共235條鄉村，惠及17萬人。每家固網商中標的項目亦設有上限，另亦需免費開放至少一半用量予其他固網商使用，達致公平競爭。但有關計劃進展緩慢，合共6個投標計劃在本月上旬才截標。

西貢白腊村同屬計劃覆蓋範圍，劉村長指村民上網一直困難重重，村內連電話信號亦欠妥，現時以電話卡分享無線網絡。東網記者測試下載速度只有1至2Mbps；部分電訊公司更連信號都沒有。他指居住近10年，雖然有固網商查詢村民鋪設光纖網絡意願，最後卻無下文。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，固網商因鄉郊地方市場小，發展意欲低，「市區拉一幢樓就分分鐘有過千戶，但鄉村啲丁屋得3層，成條村最多夾埋得百幾戶，跟住每人可能要夾成1萬蚊去畀掘路，有好多仲要係租客，啲業主又點會理你？」

西貢區議員李家良批評政府「太慢、太被動」，把責任推卸到私人公司，他指現時資助計劃只限制鋪光纖至村口，若村民日後要拉線需再申請，或令鋪設時間再延長，「咁樣可能十年都未鋪到。」

資訊科技界立法會議員莫乃光認為，計劃推行過程規劃不周，認為政府應加強各部門溝通，又可主動與鄉議局協商，為固網商「開路」。

通訊辦發言人指，截至截標當日，共收到2家固網商的建議書，但未有正面回應6個項目各自投標情況。發言人稱正評審建議書，預計可於今年年底完成評審程序及批出相關項目，獲選固網商可開始向有關部門申請相關的許可證，以進行包括掘路、鋪設光纖網絡及海底光纖電纜等工程，預期獲資助鋪設的連接線路可於2021年起，分階段拓展至有關鄉村。

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