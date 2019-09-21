修例風波：官媒斥責暴亂分子　把香港拖危險深淵

香港《逃犯條例》修訂風波一直未平，接連不斷的示威活動引起中國及西方國家關注。內地官媒周六（21日）引述學者文章發表評論，指香港自回歸以來實踐「一國兩制」取得國際認可；惟過去3個多月，示威活動不斷升級，令人觸目驚心，將香港拖進危險深淵。文中呼籲各界秉持客觀、公正的立場，譴責暴力活動，倡導香港重歸法治軌道。

文章指出，示威活動由最初的集會，發展成罷工、癱瘓機場航班以及地鐵沿線；示威者更利用磚頭、鐵枝、汽油彈等致命武器襲擊警察，導致警員及廣大市民的生命財產安全造成嚴重傷害。此外，更有激進分子污損國徽，將五星旗扔入海中，其行徑嚴重觸犯法律，公然挑戰「一國兩制」的原則底線；衝擊立法會、中聯辦等暴力行為可謂囂張至極、喪心病狂，強調示威者的惡行已超出和平遊行的範疇。

官媒又強調，「黑色恐怖」已在港蔓延，對其法治、社會秩序、經濟民生和國際形象均造成嚴重影響；惟該班製造「黑色恐怖」的違法犯罪分子，卻被西方政客和媒體奉為「民主支持人士」等不負責任的言論。該些言論對警方恪盡職守、維護社會治安的行為予以批評，無非是想把香港攪亂，牽制或遏制中國的發展態勢。這些喪盡天良的圖謀既沒有道德底線的，必然得不到國際社會的支持和認可。

文章最後指出，香港是一個令無數人心嚮往之的地方，在中西文化的氛圍呈現出迷人的多面性和複雜性。惟如今「黑色恐怖」正對香港繁榮穩定造成嚴重破壞，一小撮暴亂分子被個人私利蒙蔽雙眼。文中遂呼籲政府、法官在施政及審判上按照法律；各方應堅定地支持香港警方、有關部門和司法機構依法懲治暴力違法行為，追究暴力犯罪者的刑事責任。