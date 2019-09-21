網民熱話：滅蚤劑「炸房」都無用！　工人房爆蚤患勁恐怖

蚤蟲為患恐怕是日常家居最惱人的問題之一，不僅看上去惡心，處理起來更是十分棘手。近日就有僱主發現剛回鄉的工人，其房間爆出蚤患，僱主費盡千辛萬苦以為解決問題，結果工人回港後蚤患「死灰復燃」，讓僱主十分無助，上網發文求救。

網民Wing Yi Chung日前於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發布貼文指，家中工人回鄉一個月。自己無意間發現工人房竟然「超多蚤」，立即着手處理，「用滅蚤劑炸咗佢間房一次」，誰知蚤蟲不但沒有消滅，更「轉移陣地」，結果「梳化都成日出現」。

事主無奈之下，只得將易藏蚤蟲的傢俬棄置，然後再全屋徹底清理一次。「重新洗過BB啲嘢，抺晒全屋，洗過晒廚房嘅嘢」，終於「無再見到蚤嘅蹤影」。誰知工人姐姐回港後，蚤蟲竟然再現，從貼文短片可見，蚤蟲非常活躍，頗為嚇人。事主十分絕望，於是向一眾網民求教「滅蚤大計」。

網民看過貼文後紛紛獻計，有人建議事主使用不同滅蚤產品；亦有人認為「蚤唔可以炸，佢哋死唔去仲會周圍走，要搵滅蟲」，又指事主「你要審下個工人去過咩地方，叫佢唔好再去」。

網民有話說：

Cherry Lo：我聽過朋友講，惹到成間屋係因為放假在外面坐，每星期放假叫她在運動場沖完涼先好入屋

ChunWai Yeung：好恐怖

Ching Ching Ng：我可能會換個新工人… 唔注意個人衞生還要佢幫手湊B？

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