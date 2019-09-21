李澤楷紅木屋遭賊人企圖爆竊　警拉雙程證男

石澳大浪灣道12號一間豪宅，今早(21日)7時26分，警方接獲上址一名外籍女傭報案，指發現一名陌生男子潛入屋內，於是暗中報警。警方迅速趕至，當場拘捕一名持雙程證來港的男子，經點算後，證實未有損失，暫列企圖爆竊案處理。

根據互聯網資料，電盈主席李澤楷於94年以1.2億元購入上址，並且花巨資改建，打造成夢想中的特色華木屋，毗鄰13號屋則為騰訊主席馬化騰持有。東網記者正就事件向李的發言人求證。

石澳一帶洋房業主均屬顯赫人士，據土地註冊處資料顯示，是次險遭爆竊獨立屋是由The Shek O Development Company Limited（石澳發展有限公司）持有。據了解，石澳洋房進行交易或重建，必須得到上述由該地段大屋業主組成的石澳發展有限公司首肯方能成事，而李澤楷亦為石澳發展有限公司其中一名股東成員。

該超豪華木屋三面環海，坐東向北，佔地2.1萬平方呎，另有3.7萬呎室外花園，坐擁大浪灣無敵海景，買地連建築費，「木屋」興建費用逾2億港元，花了8年才完成。木屋經悉心裝修，木地板上安裝暖管。