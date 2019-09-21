3款消毒藥水含「洋葱菌」　專家料感染個案冰山一角

消毒藥水帶有洋葱伯克氏菌個案愈揭愈多，至今已驗出3款消毒藥水出事，當中有2款由內地生產，另1款更疑為附有虛假產地說明的「山寨版」消毒藥水，不排除會有更多牌子的消毒藥水「中招」。至今已有公院及3間私院錄得院外感染個案，累計有181人受影響。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今(21日)表示，這種消毒藥水非常普及，相信目前受影響人數只是「冰山一角」，不排除社區上有更多患糖尿足、癌症、各種傷口的病人使用後曾有感染情況，呼籲專科醫生留意。

崔指，消毒藥水在包裝過程中都要消毒，除了要確保消毒液在包裝前無菌，也要留意有否機會受廠房的水源污染，另外在消毒藥水包裝後，消毒藥水於包裝袋內有機會在過程中殘餘細菌，故需要包裝後再用高溫蒸氣消毒，才算是完成整個消毒過程。

衞生署昨晚(20日)再公布再多一款名為「加護殺菌消毒液」的消毒藥水，亦被驗出對洋葱伯克氏菌呈陽性反應，呼籲市民切勿使用該藥水處理傷口並需要回收。據了解，目前涉事合共3款消毒藥水樣本，分別被驗出含菌量達每毫升約1000個菌落形成單位(CFU)，已超出歐美體外消毒藥水的含菌標準。目前發現了3款藥水有事，還餘下約2款消毒藥水尚待化驗確定有否帶菌。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良早前提到，洋葱伯克氏菌普遍存在於水、泥土及潮濕環境，一般健康人士感染後影響不大，但因該菌對抗生素呈抗藥，免疫力弱人士或長期病患者可能較易受該菌感染，感染後情況較嚴重兼較難治理。

何解釋，雖然該菌本身入侵能力較低，但當洗腎患者每日重複使用含菌的消毒劑清潔皮膚與導管之間連接口，便有機會造成感染，例如細菌會經皮膚，再循洗腎導管走入腹膜，導致腹膜炎。一旦細菌入血，更有機會出現敗血症，甚至死亡。該菌在香港及全世界導致各種感染的情況不普遍，每年只有零星個案，但他提醒市民及病人，如有使用涉事的消毒劑應立即停用，並諮詢醫生意見。