修例風波：段崇智發信　中大中醫學生准留港實習

反對修訂《逃犯條例》風波蔓延學界，早前有中文大學學生報稱赴內地實習時，過關期間被截查，引起學生擔憂。中大校長段崇智昨(20日)向全體本科生發公開信，指鑑於今年情況特殊，學期下半年(今年11月至明年3月)已安排學生留港實習。惟中大中醫北上實習事宜關注組稱，本科六年級生於上述時段一向可自行選擇在內地或香港實習，認為校方「並非刻意安排」。

段崇智指出，明白及理解同學此段期間到內地實習的擔憂，學院於8月已安排老師陪學生過關及前往內地實習地點。香港3間大學的中醫課程，包括課程結構和實習安排等，都須經由香港中醫藥管理委員會嚴格審批，因應同學對目前狀況的擔憂，大學與中醫學院會向中管會積極反映，尋求修改實習安排的可能，強調任何修訂建議都須獲中管會批准後方可落實。

段又稱，對於個別學生因各種原因在選課或實習上有需要作出特別安排，校方已與有關部門或單位協調處理，讓學生可以繼續學業。而自6月以來，大學獲悉個別學生在此期間面對壓力及情緒問題，例如嚴重失眠情況，這些個案正由大學的心理健康及輔導中心的輔導員密切跟進。