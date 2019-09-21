颱風同颶風有咩分別？　原來有段古......

天氣報告及新聞中時常提到颱風及颶風，兩者有何分別？天文台在新一集《氣象冷知識》中解畫，指颱風及颶風本質相同，均是熱帶氣旋，其中心風力達每小時118公里或以上，區別只在於影響不同的地方有不同統稱，發生在西北太平洋及南海上則稱為颱風；發生在大西洋、北太平洋中部及東部上則稱為颶風；發生在北印度洋上的較強熱帶氣旋則稱為氣旋風暴。

天文台在2009年風季開始，按中心風速把颱風分為3級，包括颱風、強颱風及超強颱風；而美國國家颶風中心則把颶風分做5級，其中1級颶風約為颱風，3級颶風約等於香港的強颱風及超強颱風。天文台續稱，香港有紀錄以來未經歷過等同5級颶風級別的颱風，而本月初吹襲加勒比海國家巴哈馬的颶風「多里安」就是5級颶風，比當年吹襲香港的「溫黛」、「天鴿」及「山竹」風力更強。

天文台續稱，颶風一詞有其他用法，用作表示某一地點風力達到「蒲福氏風級表」上12級颶風程度風力，即風速達每小時118公里或以上。根據1950年的《本地風暴訊號資料冊》，颱風及颶風曾一度在香港通用，因當年10號風球名稱是「颶風或颱風訊號」，至60至70年代起，天文台統一以颱風作為熱帶氣旋分類，颶風則用作描述某一地點所感受的風力。

至於風力較弱的熱帶氣旋，天文台指在西北太平洋及南海，歸類為強烈熱帶風暴、熱帶風暴及熱帶低氣壓；大西洋、北太平洋中部及東部則只有熱帶風暴及熱帶低氣壓。