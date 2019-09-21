政Whats噏：sell預設醫療指示　徐德義憶起父親臨終一幕

政府就預設醫療指示立法進行3個月諮詢，食物及衞生局副局長徐德義今日(21日)喺電台節目提起，現時預設醫療指示唔係以立法方式推行，喺香港執行同推廣有一定困難，因為唔少長者、長期病患者、家屬同照顧者對預設醫療指示理解唔深。

佢提起十幾年前自己都遇過同樣情況，因為爸爸有末期心臟衰竭氣喘，要用非侵入性呼吸機，而爸爸臨終前，似乎因為呼吸機令佢好唔舒服，護士將呼吸機面罩拉緊，以防鬆脫，爸爸就忍唔住喝一聲，大力推開護士同面罩，面露不滿。

徐德義話，爸爸一直都好有主見，相信佢若果清醒時已明白自己情況，就已經決定到究竟繼續用呼吸機，抑或安詳昏睡中離開。

徐話，依家公立醫院有一套以普通法框架提供預設醫療指示嘅行政程序，適用於嚴重病患者，病情唔可以逆轉時，醫護人員可以透過同病人商量，明白病情同選擇治療，包括拒絕接受指定維持生命嘅治療。現時私家醫生都可以為病人訂立預設醫療指示。

不過現行制度下，執行預設醫療指示好困難，包括市民有機會對呢件事理解唔深、現行其他法例會同有意執行預設醫療指示意願出現矛盾、或者覺得無立法規定，其實訂立咗指示，都唔擔保執行到等等。徐希望，政府今次向公眾諮詢同建議立法，可以更能維護病人自主權，有尊嚴咁度過人生最後旅程。