修例風波：中大醫科教授籲學生為人道發聲　遭搶咪滅聲

課堂鼓勵學生為人道發聲都被「滅聲」？有中大醫學關注組於Facebook專頁上載一段課堂期間的短片，指中大生命倫理學中心執行總監古明達發言期間，多次被一名女士打斷，有網民質疑該人是一名客座副教授，並不熟悉相關範疇的知識，不明憑甚麼有資格阻止教授分享。

關注組於Facebook提及，當時醫科同學正出席由中大生命倫理學中心總監古明達所任教的「Doctors and Patients’ Relationship」課堂。期間古提到香港近日的社會事件，其課堂簡報上寫有 「Whats’s happening in Hong Kong？」希望藉此提醒學生作為醫者必須為人道問題發聲。但關注組指出，古發言期間多次遭到一名女士打斷發言，並走到台前搶去另一支麥克風。根據貼文提到女士的姓名，翻查中大網頁與一名中大中西醫結合醫學研究所客座副教授的名稱相同。

上載片段所見，學生們隨即拍掌，掌聲掩蓋該名女士的發言，部分人更高叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等抗爭口號作回應。女士其後宣布課堂結束，離開課室，在場人士大感不解。

關注組批評，在中大醫學院裏嚴重打壓學術及言論自由，是活生生的社會縮影，反問流血事件及人道問題，怎會與醫學倫理無關。有網民留言指：「醫生都係公民，有良知的人都應該發聲！」