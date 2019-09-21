每日一片：私家車疑衝燈攔腰撞的士　大媽執番條命？

私家車疑衝紅燈，險撞向違規過馬路的行人，幸被的士及時「攔截」。（互聯網）

無論司機或行人，都要遵守交通規則，否則隨時引發意外。近日尖沙咀就發生一宗驚險意外，網上流傳的片段中，一架私家車疑衝燈在路中央攔腰撞向的士車身，不過這宗輕微意外卻成功阻止另一宗意外發生。原來同一時間，兩名大媽在同一位置違規亂過馬路，幸的士及時「攔截」，才避過人命傷亡

事發於昨日(20日)早上9時許，現場是尖沙咀中間道與九龍公園徑交界。從網民LingChi Wai在Facebook群組「馬路的事討論區」上載一段車Cam片所見，九龍公園徑有大型指示牌顯示「請勿在此橫過馬路」，但兩名大媽疑「當佢透明」，準備在車來車往下橫衝馬路。

就在此時，一架黑色私家車疑衝紅燈，沿九龍公園徑向大媽方向直駛，而一架的士亦因交通燈轉為綠色起步轉彎，結果在路中央被私家車攔腰狂撼，衝力下，部分零件散落一地。兩名大媽目睹意外過程亦似乎被嚇一嚇，隨即彈開及跑向對面馬路。至於的士司機意外後亦落車，向走私家車方向走去，相信是商討善後。

事件引起網民熱烈討論，直指意外十分驚險，「睇見個心都離一離」，狠批行人不顧安全，「好在架的士頂一頂，唔係就撞死嗰兩個行人」、「的士開慢半秒就撞死人」。另外，雖然的士被撞，但亦有人認為司機是「完勝」，因車Cam不單清楚可見有人「衝紅燈」肇禍，意外責任不在司機身上，的士更因意外救了兩名大媽。