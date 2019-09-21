好爸爸曾患血癌崩潰徬徨　感激捐髓者拯救家庭

施比受更有福，一個決定不但會拯救生命，更可挽救一個家庭。香港骨髓捐贈者資料庫今日(21日)舉辦頒獎禮，嘉許63名捐髓者，感謝他們的大愛奉獻。其中一對捐髓者及受髓者更首次會面分享，有好爸爸不幸罹患血癌，家中支柱頓時倒下，在崩潰徬徨之際幸遇到有心人，無私捐出合適骨髓挽救生命及家庭。

現年30歲的梓峯於2017年2月確診患急性淋巴白血病，導致他面癱及血流不止，突如其來的重病令這家庭支柱倒下了。「當時醫生話我已經癌細胞上腦，導致面癱，嘴不能動無法進食，連瞓覺都閉唔上眼，需要接受化療。」面對為照顧自己而疲於奔命的太太和只有兩歲的兒子，梓峯每日都徬徨不已，徘徊崩潰邊緣：「我當時覺得天好似塌落嚟咁，連出門都唔得，更唔好講返工，我囝囝只有兩歲，頭家以後可以點呢？！」

所幸在接受化療半年後，他遇到合適的骨髓捐贈者詠欣無私捐出骨髓，並於2017年成功完成骨髓移植手術，重獲新生。梓峯感謝捐贈者無私奉獻：「好感謝，真係無法言喻的感激，他們不但挽救了我的生命，更是挽救了我整個家庭！」

骨髓捐贈者詠欣同為一名媽媽，有長期捐血的習慣，在一次捐血的偶然機會下，順手一併登記了骨髓捐贈，豈料成功與梓峯配對。她說，家人非常支持她捐骨髓，過程亦非常順利，手術完成後已可落床，復原速度很快，未有如坊間所說的疼痛或影響健康，她鼓勵身邊人，「不要被謬誤阻礙自己救人的心，其實只係一個簡單決定，就可以幫到人重生」。

食物及衞生局局長陳肇始表示，至今年6月，骨髓捐贈者資料庫已有超過13萬人登記捐贈骨髓，並有逾千名病人成功配對移植，呼籲更多人參與骨髓捐贈登記，以生命影響生命。