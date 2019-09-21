洋葱菌風暴疑因「溝藥水」無消毒引起　議員斥政府後知後覺

3款消毒藥水受洋葱伯克氏菌污染，醫管局通報衞生署，驗出樽裝「加護殺菌消毒液」含菌，此款消毒藥水與首款發現含菌的Pro-Medi Prosept，同樣報稱來自內地。至於另一款發現有問題的Kam's KS-MED更有指由英國入口，再在香港加工、包裝和生產。面對「溝藥水」、消毒流程未做足的情況，本身是醫生的立法會議員郭家麒批評：「政府幾時都係後知後覺！」

消毒藥水問題愈揭愈多，其中一款更驚動海關聯合調查，原因是海關發現，藥行檢獲近500包懷疑附有虛假產地說明的消毒藥水。涉事藥行曾稱，藥水由英國入口，再在香港包裝，但包裝時有沒有消毒，暫時無人知道。衞生署和港大均有搜集廠房的藥水、環境樣本進行調查以了解菌從何來，最快下周一(23日)有結果。

「出事幾日，依家先嚟調查，完全係後知後覺！」郭家麒批評，這些消毒藥水直接用於病人傷口，其實長期病患者非常高危，政府不單沒有擴大追蹤受影響的病人，還要事隔3日才決定全面抽查各款消毒藥水化驗：「我最驚抽得來病人都出咗事！」他又指，目前政府無權指令回收這些藥劑製品，只能靠供應商「自願」地回收，擔心市民仍可從市面購得受污染的產品，當局應加緊巡查。