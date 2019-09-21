列車出軌：「道碴」不均或是肇因　港鐵料最高被罰2500萬

港鐵東鐵線載客列車周二(17日)駛入紅磡站時出軌，消息指，肇事路軌於事發前十日並無收到路軌發現裂紋報告。有鐵路專家稱，東鐵線的路軌支承系統包括鋪在路軌旁邊，被稱為「道碴」的碎石如分布不均，列車駛過時會產生過大震動，有機會令路軌斷裂，導致列車出軌。

消息人士指，事故發生前，港鐵維修團隊一直按既定時間表檢查及維修路軌，但早前因應車站設施被破壞，港鐵曾打算將負責維修路軌、信號系統、供電系統及電纜的隊伍，抽調五分之一人手協助修復車站設施，但最終並未實施。

至於事故調查方向之一的「路軌支承系統」狀況，鐵路專家指，東鐵線的「路軌支承系統」包括「道碴」和「軌枕」，路軌是固定於「軌枕」上，而「軌枕」旁邊鋪上被稱為「道碴」的碎石，作用是承托「軌枕」以分散列車壓於路軌上的重量、排水、減少路軌移位，減少列車行車時震動及噪音。

專家稱，港鐵會定期用「道碴搗固機」重鋪東鐵線沿線的「道碴」，令其分布平均且鬆散，假如「道碴」分布不均，列車駛經時可能會產生過大震動，影響連接路軌與「軌枕」的扣件，亦有可能令路軌斷裂。

今次港鐵發生通車以來最嚴重載客列車出軌事故後，紅磡至旺角東列車服務中斷達一日。按照現行事故罰款機制，若事故涉及車站徹底停駛，罰款金額會由事發後三十一分鐘起計起，直至恢復行車為止，故今次出軌事故罰款金額可達二千五百萬港元。