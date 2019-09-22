修例風波：港鐵強烈譴責激進示威者　惡意破壞輕鐵設施

港鐵昨晚深夜出發出聲明強烈讉責示威人士，昨日(21日)於屯門及元朗區進行的公衆活動期間，破壞輕鐵車站設施。為審慎起見，期間，屯門及元朗區內的輕鐵及港鐵巴士服務需要暫停。公司在有關活動舉行前進行了仔細的風險評估，在與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，已分別於下午1時及3時起暫時關閉西鐵綫屯門站及元朗站，列車亦不停這兩個車站。

然而，於公衆活動期間，有激進示威者惡意破壞輕鐵市中心站、友愛站、安定站及兆麟等多個車站的售票機、八達通收費器、閉路電視鏡頭及乘客資訊顯示屏，並塗污車站設施等；另外，亦有人擅闖市中心站路軌範圍、投擲雜物並破壞軌旁信號設備。這些不負責任的行為會危害其他使用輕鐵的人士。

因應公眾活動期間的路面情況，公司需要於下午約四時起暫停輕鐵 507、614P、615P 綫服務，而輕鐵 505、614 及 751 綫則需要改道，不停部分輕鐵站。公司考慮到設施受破壞及運作被干擾的情況，加上公眾活動亦靠近輕鐵及港鐵巴士行駛路綫，在與相關政府部門商討後，亦需要於下午約6時起停止屯門區內的輕鐵及港鐵巴士服務，至晚上約9時30分，元朗區內的輕鐵及港鐵巴士服務亦需要暫停，以保障乘客及員工的安全。

港鐵公司強烈譴責這些惡意破壞行爲，並已就事件報警，公司必定會嚴正跟進及保留追權利。事實上，港鐵人員一直在可行及安全的情況下，盡力為廣大市民提供可靠便捷的鐵路及巴士服務。我們呼籲公眾人士平心靜氣，為己為人，停止破壞車站設施，滋擾他人及影響鐵路安全運作的行為。

港鐵工程人員稍後會檢查車站遭受破壞的設施，評估損毁程度及其需要的復修時間。若有部分設施未能即時修復，乘客使用有關設施時可能要等候較長時間，敬請體諒。