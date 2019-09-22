修例風波：元朗衝突持續　多名男子被毆浴血

一名男子在大馬路附近被打傷。(沈厚錚攝)

【01:26】警方在福康街截查可疑人士，並帶走1名男子。

【01:04】大馬路示威者四散。

【00:48】防暴警大馬路向西鐵站推進，期間拘捕2人。

【00:22】多名聲稱路過男子分別受傷。其中一名男子被指曾向人擲玻璃瓶，其後被示威者追打至頭破血流，另一名中年男子則在大馬路被示威者拳打腳踢，跌倒後更被踩。義工救傷員喝令示威者停手，防暴警員後來到場將男子送上警車離開。

反修訂《逃犯條例》風波持續3個多月仍未平息，並引發多場暴力衝突。其中7月21日港鐵元朗西鐵站發生白衣人襲擊市民事件，到今日(21日)剛好兩個月，有網民發起晚上到元朗站靜坐，惟因港鐵早已宣布封閉元朗站，他們轉到元朗站附近一個商場聚集。

大批身穿黑色衣裝的市民晚上聚集YOHO MALL，大叫「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」等口號，並高唱《願榮光歸香港》。現場所見，約有200至300人聚集，另有20至30名防暴警員在附近戒備。

到晚上有示威者投擲汽油彈，警方於元朗鳳翔街施放最少兩枚催淚彈。防暴警再於大馬路施放最少10枚催淚彈，速龍小隊戒備。另有聲稱是路過市民與示威者起衝突。