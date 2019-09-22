修例風波：旺角警署防暴警兩度驅散帶走2男　逾百人再聚集

【00:15】警方兩度驅散示威者，帶走至少兩名男子，防暴警返回警署內。一名男子站於彌敦道向警署高位站崗的警員指罵。及至今日(22日)凌晨時分，逾百名示威者仍聚集在警署外。期間，一名女子在西洋菜南街報稱不適，需由急救隊施救。

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昨午(21日)舉行的「光復屯門公園」遊行，其後演變成多區衝突，有市民晚上再到港鐵太子站B1出口及旺角警署外聚集，期間有人用噴漆塗污警署牆壁，高喊口號及用雷射筆照向警署。至晚上9時許，大批防暴警察突從警署正門衝出，把一名男子制服在地，繼而把他押返警署。約半小時後，防暴警察於警署高處，向聚集的市民及示威者噴胡椒水驅散，多人走避不及「中椒」。

至晚上10時20分，警方於旺角警署高處舉起藍旗，大批防暴警員走出警署外的彌敦道、太子道西及西洋菜南街，並於聯合廣場外設防線，在場示威者四散離開。防暴警沿西洋菜南街向南推進，警員於通菜街與弼街交界截查一名男子，記錄他的個人資料後將他放行。期間，有示威者佔據旺角彌敦道，利用垃圾桶及雜物架起路障堵路，導致交通嚴重擠塞，因應情況，旺角警署報案室服務暫停。

另外，一名身穿橫間條衫的男子，在弼街路邊向警員破口大罵，多名警員到場，以涉嫌在公眾地方行為不檢把他帶走。