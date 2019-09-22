乳癌治療佳音　9護士修畢全港首個淋巴水腫課程

9名護士完成首屆課程，她們將獲淋巴水腫治療師結業證書及國際認可淋巴水腫治療師證書。（何青霞 攝）

乳癌是女士的最大敵人，全港每年有約4000宗新增個案，這些女性復康過程中，不少都會面對淋巴水腫這一治療後遺症，每3位乳癌病便有一位會患上淋巴水腫。乳癌基金會今年開辦全港首個淋巴水腫護理培訓課程，由資深治療師擔任導師，首屆課程有9名護士完成修讀。有學員指，淋巴水腫的護理有別於普通按摩，部分病人在治療1至2年後才出現相關問題，課程可助護士向缺乏醫院治療的病人提供協助。

根據基金會資料，近6000名已登記乳癌患者中，有35%治療後會出現淋巴水腫。基金會主席霍何綺華表示，不少有淋巴水腫問題的病人「唔知去邊到搵（治療）」，亦非任何人可處理淋巴水腫，該會的課程有助學員學習後將技能應用到社區。基金會正構思明年亦舉辦相關課程，護士、物理治療師等人員均可報讀。來自澳洲的資深治療師及課程導師Elsebeth Petersen表示，社會一般只關注乳癌，忽略淋巴水腫的問題，相信課程可像種子般，進一步向各界推廣相關知識，協助更多患者。

課程學員兼資深護士湯淑嫺表示，過去曾在公立醫院任職個案經理，跟進乳癌患者手術後情況，發現不少病人會出現淋巴水腫，雙手因淋巴系統出現問題而腫脹，但病人復診時往往只有一至兩分鐘會見醫生，更要排期輪候物理治療，令病情持續。

湯現時在非政府機構從事協助病人術後的康復工作，她指，處理淋巴水腫非普通按摩，按摩不同淋巴位置的方法、力度不一，課程有助病人即使回到自己社區後仍可獲得相關協助及作自我管理，大大減輕公營醫療壓力。