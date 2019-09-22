五星旗屢被毀　警無即場圍捕捱批

示威浪潮已持續逾百天，不止暴力衝突未平息，示威者更多次焚燒五星旗，亦把五星旗塗污、踐踏甚至丟落海，由六月示威者反修訂《逃犯條例》至今，最少出現八次破壞五星旗行為。任何人侮辱國旗均屬違法，對於示威者目無法紀一次又一次燒五星旗，有時事評論員直斥有關行為「好肉酸」、不懂尊重，又批評警方執法不力，未有即場進行圍捕。

示威浪潮始於六月初，其時未見有示威者侮辱五星旗抗議，直至七一當日，示威者降下懸掛於立法會示威區旗杆上的五星旗，並換上黑色洋紫荊旗幟，惟當時並未有進一步破壞五星旗行為。

其後示威者行為愈見猖狂，上月初曾於三日內兩度除下懸掛於尖沙咀海旁「五支旗杆」的五星旗，並將該旗丟進旁邊的維多利亞港，其中一次更把「香港獨立」旗幟掛上旗杆。

雖然警方八月中就侮辱五星旗案拘捕五人，當中兩人來自主張港獨的學生組織「學生動源」，但破壞五星旗事件仍不斷發生。上月的荃葵青遊行就有示威者將五星旗鋪於地上任人踐踏。今個月初的堵塞機場行動、上周日港島區示威，以及昨日「光復屯門」遊行期間均有示威者焚燒五星旗。其中在屯門，警方指昨日有人涉嫌在屯門大會堂外焚燒五星旗，一名十三歲少女最後因此在昨晚被捕。

時事評論員陳雲生直指燒毀五星旗行為「好肉酸」，外國人亦會有底線及懂得尊重，甚少出現侮辱其他國家如焚燒他國國旗的行為，香港人身為中國人卻焚燒自己國家旗幟是講不通，政府有必要正視。他又批評警方處理破壞五星旗行為執法不力，未有即場圍捕，估計警方或是避免現場衝突升溫。他又斥責政府對五星旗被毀並沒有認真處理，才會令事件頻生。