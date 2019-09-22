東方日報A1：狂擲燃彈　毀輕鐵站　燒五星旗

在反修例浪潮之下，本來「攞正牌」的光復屯門公園遊行，最終演變成暴力衝突。示威者不斷破壞輕鐵站、丟雜物落路軌、燒五星旗及雜物、設路障、投擲燃燒彈，警察則以催淚彈和海綿彈還擊，雙方「陣地戰」三個多小時。防暴警員在屯門市廣場停車場對開驅散示威者時，曾經有人反抗並企圖搶奪警員佩槍但不成功，警方在事件中拘捕多人。期間，西鐵屯門站和元朗站關閉，屯門區內輕鐵也暫停服務，多個輕鐵站路軌滿是水馬雜物，居民出入大受影響。入夜後，有過千名示威者聚集在西鐵元朗站毗鄰的Yoho Mall紀念7.21白衣人打市民事件兩個月，之後四出堵路及向警擲燃燒彈，日夜暴力衝擊停不了。

光復屯門公園遊行最初遭警方反對，後來上訴得直，昨午在新和里遊樂場出發，約千人參加，隊頭拉起橫額寫上「屯門大媽，阻住大家，光復屯門，刻不容緩」字樣。遊行隊伍高叫「屯公淫蟲多，嚇親細佬哥」、「位位打賞百二蚊，阿叔阿伯樂繽紛」、「預防禽流感，勿摸活家禽」、「為老不尊，教壞子孫」、「香港人，加油」、「五大訴求，缺一不可」等口號。甫步出公園不久，遊行人士已行出馬路，警方舉黃旗警告無效。

遊行隊伍去到杯渡路近西鐵屯門站，防暴警察舉起黑旗，示威者破壞西鐵站，警察在上方噴胡椒噴霧，又發射海綿彈。在屯門公園，又有示威者手持滅火筒噴射，警方發射胡椒噴霧。同時又有人破壞輕鐵市中心站、安定站、大興站等，打爛拍卡機和閉路電視等，又掉雜物落路軌後離開。示威者邊戰邊退至屯門市巴士總站附近，又再堵路燃燒雜物，部分人跑上行人天橋，向橋下的警察投擲多個燃燒彈，但沒有擊中，警察則以催淚彈和海綿彈還擊，此時，速龍小隊人員衝上天橋驅散踞高位的示威者，地面防暴警察衝前拘捕多人。

示威者之後散到屯利街燒雜物，濃煙沖天，消防車到來開喉灌救。青海圍垃圾房外也有雜物被燒。示威者四散後，大批警員在屯門市中心附近巡邏，被街坊喝罵，叫他們離開。

防暴警員追捕示威者期間，發生懷疑搶警槍事件。理大學生報編委會在其Facebook上載一段長約一分鐘片段，拍攝到防暴警察追捕示威者時，一名防暴警撲倒一名示威者後，其他示威者嘗試營救而襲擊該名防暴警。混亂中，有人試圖搶走警槍，惟其他防暴警趕至驅趕，示威者敗走。被撲倒的示威者在其他警員協助下被制服。

警方批評激進示威者手持鐵枝，破壞輕鐵站設施，又將雜物投入輕鐵路軌，以及於附近設置路障，堵塞交通；激進示威者又投擲燃燒彈，危害在場人士和警務人員的人身安全。

在遊行前，防暴警員在屯門站外截查一名黑衫青年，搜出一堆裝備。警方指黑衫青年攜帶的雨傘經過改裝，以涉藏攻擊性武器將他帶走。在場市民不滿警方濫捕，稱警方「恰細路」，一度與警員對峙。

港鐵一早公布，因應公眾活動，考慮到乘客及員工安全，昨午一時起，屯門站暫時關閉，下午三時起，元朗站亦關閉。港鐵又因應警方要求，停止屯門區內輕鐵及港鐵巴士服務。

主辦單位表示有逾三萬人參加遊行，警方則稱高峰時有四千三百人。