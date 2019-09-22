我有正能量：生命義工　教導面對生死

生老病死從來都是生命的一部分，不過當死亡真正來臨的時候，部分人或其親友都會變得手足無措，甚至因而留有難以磨滅的遺憾。有過來人組成輔導組織，透過不同的活動認識生死，從生命終點反思人生，除卻社會上的禁忌，以不迴避的態度探討這個人生必經的階段。

「華人社會始終好少將死亡呢樣嘢宣之於口，但係其實要面對呢件事，無論係離開嘅人或者係親屬，都要有一定嘅準備，喺心理或者生理上先會較容易承受得到。」心繫心生命教育基金創辦人李昕（Christina）指，死亡來臨的方式有時會令人難以接受，甚至對親友造成創傷，心情久久不能平伏，「如果嗰一刻有人可以聆聽或者畀一啲支援，個無助感會細好多。」

Christina創辦心繫心的原因，源於10年前她的未婚夫及親人相繼離世，而由於事出突然，事件對她的精神造成相當大的負擔，「當時個人好無助，好多嘢要處理但又唔識點處理，想搵幫手又唔知可以去邊。」她憶述，當時有感自己需要輔導服務才能走出困境，卻發現坊間相關服務相當貧乏，「我又負擔唔起一次幾千蚊睇心理醫生，但係搵過先知原來無咩社工或者輔導員專門提供關於喪親嘅支援。」

從自身的傷痛走出來後，Christina於2013年決定成立機構，並成功於翌年申請成為非牟利慈善機構，近年募集了數百名義工，持續服務醫院、長者院舍及獨居老人家居，為喪親人士提供支援，又向社區各階層市民推廣有關生命及關懷的資訊，「最主要係鼓勵佢哋就死亡呢件事同家人傾，同埋家人離世後如果真係頂唔順，亦都要識得搵人求助，千祈唔好覺得咁樣係代表失敗。」

義工Sunny是Christina過世未婚夫的舊同學，見證她如何從悲傷中走出來，他十分認同機構的理念，宣揚「無忌無諱」的觀念，推動「好生好死」的文化，「死亡係一剎那嘅事，但係事前事後有冇準備好，係可以令到件事好大分別，例如年老嘅長輩離世係最自然不過嘅事，但當中你有冇啲想講嘅嘢未同佢講呢？有冇嘢你未做會令自己後悔呢？」

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