探射燈：人人暢道龜速　7年僅完成60%

人人暢道通行計劃推行以來被指進度緩慢，部分原有計劃下的工程尚未完工。

政府在2012年推行「人人暢道通行」計劃，惟工程一直被指進度緩慢。截至今年2月，原有計劃下的145個工程，尚有逾33%項目仍處於施工及「正在設計」狀態，惟政府已就第3階段計劃展開研究，預算需要6.4億萬港元。

「23萬監察」發言人王國興指，興建升降機的計劃進度緩慢，第1階段的工程至今仍有部分未開展，對有需要使用的長者及傷殘人士相當不便。他亦收到不少意見，指在部分公共屋邨有長命斜及天橋急需興建升降機，惟提交意見良久仍未獲得回應，認為政府未有急市民所急，應當全面檢討計劃。

該計劃起初只涵蓋由路政署負責維修及保養的公共行人天橋及隧道等，至2016年起始回應區議會訴求，升降機工程需要合乎4大條件：包括行人通道必須橫跨由路政署負責維修及保養的公共道路、市民可全天候從公共道路進入該些通道、行人通道不屬私人以至工程期間行人通道管理人需與政府合作，預期工程進展會有更多變數。

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