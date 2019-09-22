探射燈：沙士教訓拋腦後　清潔指引無人守

當年政府有就公共升降機的消毒程序發指引，每日以1比99家用漂白水消毒最少4次。

自2003年爆發「沙士」以來，市民對公眾設施的衞生意識有所提高，政府曾發出「樓宇公眾地方檢查及消毒指引」，公眾設施如升降機及扶手電梯等應每日至少消毒4次；惟時至今日，路政署承認僅每日為升降機消毒1次。有學者認為，政府應在高使用量的公共升降機中加強清毒，防患未然。

東網收集的樣本中，在金鐘政府總部的升降機檢測到的總菌量為零，與其他升降機的讀數有明顯分別。香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士指，徹底的消毒及清潔，已可大幅減少細菌依附在升降機按鈕的機會，當局應加強消毒。

梁又指，政府在「沙士」發生後，曾設訂特定時間清潔包括升降機按鈕等公共設施的指引，及至每當流感高峰期時亦有遵循而執行相關行動，惟現時明顯有所鬆懈，建議使用1比99家用漂白水清潔按鈕，恒常進行消毒程序已可消除絕大部分細菌，保障市民健康。

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