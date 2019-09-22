探射燈：公共電梯勁那渣　𨋢掣多菌過廁板

「人人暢道通行」計劃下的升降機使用人流漸增，東網委託專家為公共升降機內的按鈕進行微生物測試，卻發現含菌量驚人。在全港多區收集的樣本顯示，有40%樣本的總菌量超越坐廁廁板的含菌量，最誇張的高出近2倍；當中含大腸桿菌及金黃葡萄球菌。醫生解釋，病菌主要由衞生意識欠佳人士帶入，接觸者可致腸胃炎及傷口感染，嚴重者甚至腎衰竭。立法會議員促加強消毒及教育市民提高衞生常識。

東網日前隨機到港九新界10部公共升降機的不同按鈕表面取細菌樣本，交由專家進行微生物測試。化驗結果顯示，除了政府總部外的1部升降機未有檢測出細菌，其餘樣本的含菌量至少達每毫升4萬個細菌菌落（CFU），當中包括大腸桿菌及金黃葡萄球菌。其中有4部升降機的含菌量，超出早前由香港兒童健康基金測試家用坐廁板的20萬個CFU。

最惡劣的樣本為九龍塘橫跨窩打老道近沙福道的升降機，總菌量達56萬3千個CFU，比坐廁板的含菌量高出逾1.8倍。含菌量超過坐廁板的升降機均使用量甚高，其中弼街隧道升降機的按鈕明顯可見污穢不堪，部分按鈕積聚黑色污物。

香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士指，人類皮膚會有油脂、蛋白質及手汗等物質分泌，細菌可透過此途徑傳播，公共升降機屬於密閉空間，環境有利細菌生存，加上部分升降機使用量高，細菌恐積少成多依附在表面，而升降機未見有加強消毒，按鈕變相成為播菌媒介。

家庭醫生關嘉美指，人類鼻腔內含有金黃葡萄球菌，而大腸桿菌就主要來自糞便，如個別市民衞生意識欠佳，有可能把病菌帶到公共升降機內，其他人接觸受感染的按鈕再不慎碰到口鼻，即有可能受影響，大腸桿菌可令人嘔吐腹瀉，嚴重者可引發腎衰竭等併發症。金黃葡萄球菌則可導致腸胃炎，亦可透過傷口感染。

立法會議員陳恒鑌促請相關部門加強清潔及嚴守消毒守則，亦可透過海報或發出指引教育市民衞生意識。

路政署發言人指，署方會安排清潔人員每天清潔轄下升降機的牆壁（包括控制板）1次，日常地面清掃及處理涉及嘔吐物等即時衞生問題工作則由相關環境衞生部門負責。過去3年，該署收到6宗涉及上述升降機清潔的公眾投訴，20多宗涉及相關行人天橋及隧道的整體清潔投訴。

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