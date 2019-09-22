網民熱話：瞓身抹窗搵命博？　網民驚嘆高難度動作

清潔家居固然重要，但安全第一，若不小心，隨時發生意外。近日馬鞍山有疑似外傭在抹窗時展示高難度動作，在露台外半身懸在空中，十分牙煙。網民看後亦替佢心驚：「真的很危險！」

網民Ken Lock前日（20日）於Facebook群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」發布貼文，指見到一名疑似外傭正在露台抹窗，動作十分危險。從貼文附圖可見，女子站在露台，以左手作為支撐點，右手持玻璃刮清理窗戶，半身懸在半空。發文者表示，自己看了約兩分鐘，特意發文提醒，「這樣真的很危險！很危險！」

網民看過貼文後大表驚嚇，有人留言「搵條命較飛，一失足成千古恨。」亦有人感謝事主：「的確好危險，唔係多餘，多謝提醒！」「似唔似工人？有時工人姐姐安全意識低，僱主都唔想佢哋咁博」，建議事主通知管理處處理。事主隨即稱：「似係工人，我影咗片！」又承諾會向管理處反映。

網民有話說：

Clifford Koo：黐線~害人害物！到今時今日仲有呢啲人

Nelson Cheng：係工人姐姐嘅話的確好盡責，請得過，但僱主最好買番支長嘅刮窗嘅畀佢，唔使搵命博嘛

Yin Lok：支窗刮咁短已經攞命，仲要隻腳頂住玻璃借力，希望冇事發生

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：