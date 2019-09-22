修例風波：官媒評論文章　批雙普選鋪路奪最高管治權

反修訂《逃犯條例》在香港觸發多場示威及衝突，內地官媒周日（22日）發表評論文章，指香港反對派及一些激進示威者提出5項訴求，當中雙普選是終極訴求，批評他們想要的普選制度，是選出一個可以不對中央政府負責的行政長官，從而為奪取香港的最高管治權鋪路。

題為《香港：何為民主的真正意義？》文章批評，反對派及激進示威者想要的不是穩健的民主，而是激進的民主；不是造福香港的民主，而是為一己私利的民主；不是中央主權之下地方區域的民主，而是迴避中央主權的獨立政治實體的民主。

文章指出，香港回歸前沒有民主可言，民主在回歸後才逐步發展，反對派誤導青少年相信《中英聯合聲明》提出雙普選，乞求外部勢力通過《香港人權與民主法案》插手香港事務，毀壞香港的民主政治，對香港不負責任，是借民主幌子「反中亂港」的明證。

文章強調，香港的民主化必須以確保基本法規定的中央對香港的主權行使為前提，不僅要符合香港的利益，也要符合國家主權、安全和發展利益。無論甚麼時候啟動政改，香港的普選制度都必須符合基本法，符合全國人大常委會的有關決定。