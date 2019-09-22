修例風波：家長帶子女遊行　張建宗憂影響身心發展

過去有家長帶同孩子參與遊行和示威行動。

反修訂《逃犯條例》風波持續，過去有不少家長帶同孩子走上街頭抗爭。政務司司長張建宗今日(22日)發表網誌表示，由他擔任主席的兒童事務委員會及青年發展委員會分別於上周開會，委員指出有家長帶同孩子參與遊行和示威行動，而即使孩子未有直接參與其中，亦很大機會從新聞片段或社交媒體接觸大量衝突和暴力片段。孩子會感到害怕及迷惘，亦可能會出現創傷後壓力症徵狀，甚至有兒童模仿暴力行為，或者對某類人產生不信任或仇恨。

委員一致認為，孩子不適當接觸或經歷暴力場面，會影響他們的情緒行為和長遠精神健康，為害極之深遠。兒童是需要成年人保護，每位成年人都有責任守護孩子，張呼籲大家一切以兒童最佳利益為優先考慮。

而青年發展委員會方面，他則作出新嘗試，分別以青年住房、教育，以及青年就業/創業為主題，並由相關局長親自出席，以新模式舉行多場特別會議，深入聽取委員意見。

他又提及，政府即將展開的對話平台將會有三種形式同步進行。首場「社區對話」將於本周四(26日)在灣仔伊利沙伯體育館舉行，政府冀與社會各階層、不同政治立場和背景的人士展開對話，徹底了解社會深層次問題，尋求解決方案，好讓香港向前走。