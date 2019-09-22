陳茂波指港貿易首7月累跌3.9%　出口跌幅惡化

中美貿易摩擦持續，香港貿易備受壓力，財政司司長陳茂波指，出口自去年底開始掉頭下跌，今年首7個月累計跌幅雖僅為3.9%，但在6月及7月份的跌幅則分別為9%及5.7%，顯示已持續了9個月的出口跌幅正在惡化，而這亦同時影響從業員生計，進出口貿易及批發行業的失業率，已自年初1.9%低位上升至最新2.4%。

陳茂波今(22日)發表網誌指，香港難以掌控外圍宏觀形勢變化，但能主動及持續地提升自身競爭力。他指出，物流及供應鏈多元技術研發中心自2006年成立以來，已推展了逾160個項目，有部分已獲公營部門採納。

獲採納的項目包括跟海關合作推行的「跨境一鎖計劃」。粵港海關2016年3月宣布全面推行計劃，現時於香港及珠三角地區內開通的清關點超過60個，合共提供超過600條聯運路線供業界選擇，令粵港物流的清關更方便快捷；其他例子包括「香港－珠海貿易便利電子平台」及「調協機場資源分析系統」等。

除善用科技，陳指亦會做好硬件配套，包括將在機場貨運區興建一座高端物流中心，將成為全港第3大物流倉庫，以推動高增值的第3方物流，預計2023年落成並投入運作。陳指政府亦積極研究重建機場空郵中心，而機場第3跑道系統計劃亦正全力推展，這些措施即使不能瞬間解決眼前挑戰，但只要繼續深耕細作，就可為業界發展提供更有利條件。