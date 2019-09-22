修例風波：市民指機場保安大陣仗　轟警架架車都截擾民

有網民號召今日(22日)再度堵塞機場交通，不少市民和旅客都提早出發往機場。蘇先生與家人乘晚上10時航班往澳洲，為免交通擠塞故提早至今早9時許便到達機場。他認為今日機場保安工作過分嚴密，形容為小題大造，而沿路亦有多名警員搜查車輛，「唔通個個禮拜都話塞機場，個個禮拜都咁，簡直擾民，架架車都截，又搬晒行李落嚟」。

家住馬鞍山的機場員工黃先生下午才上班，但因擔心示威造成阻礙，於是提早三四小時到達機場，「咁一定唔方便，平時預一兩個鐘出門，都無辦法，怕塞車」。黃認為示威者行動過分，「政治訴求唔好搞塞車機場嘛」，認為警察之前人數較少，現在人數較合理。

乘晚上10時許航班前往以色列的梁女士，提早於中午12時許到達機場。她認為警方在機場的布防令氣氛緊張，但明白是迫於無奈，始終有太多消息稱示威者會前來。她又認為政府如果一早回應訴求，事件不會發展到現在的地步。她表示認同需撤回條例和成立獨立調查委員會，並指委員會並非要置警察於死地，而是讓市民知道事實真相。