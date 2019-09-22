集體染洋葱菌風波揭消毒藥水零規管　藥劑師促即檢討及完善

消毒藥水帶有洋葱伯克氏菌的個案愈揭愈多，至今已驗出3款消毒藥水出事。

消毒藥水染「洋葱菌」風波停不了，首次有非腎科病人中招，確診感染人數增至184人。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明批評政府低估事件嚴重性，認爲各醫科須洗傷口人數眾多，腎科及心臟科病人僅是冰山一角，促請政府要正確教育市民選擇有註冊的消毒藥水，長遠應提高對含低濃度消毒藥水的規管。

醫管局自上周三(18日)起揭發3款消毒藥水受洋葱伯氏菌污染，並陸續發現逾百名病人受感染，全屬腎科病人，惟昨日(21日)起情況出現變化，截至昨午4時，衞生署首次新增3名使用左心室輔助器(人工心)病人確診感染洋葱伯克氏菌，。

崔俊明指出，消毒藥水使用範圍廣泛，無論是糖尿病、腎病或有傷口等病人，尤其是居於安老院的長者長期臥床出現壓瘡更需每日清洗傷口。他批評政府低估事情的嚴重性，後知後覺，無立即展開全面的市面抽查行動，令情況變得更加嚴重。他相信現時公布的受影響人數，僅是冰山一角，未來不排除會有更多人受感染。

他又指，符合用作洗傷口的消毒藥水，必須要包裝後再用一種高溫蒸氣消毒儀器消毒，才是完成整個消毒過程，但坊間很多「山寨」藥廠未有進行此消毒程序，會加大細菌感染風險。加上香港的註冊制度有漏洞，對非用作洗傷口的低濃度消毒藥水無註冊要求，故市民容易選錯消毒藥水進行消毒。

崔建議，政府首先必須教育市民，要認定包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」的消毒藥水才可購買。而長遠政府亦應該檢討規管制度，研究低濃度消毒藥水是否需要作為藥劑製品規管，並應完善藥品標籤制度，規定消毒藥水在包裝上標明是否「可作消毒」，以方便市民選購。