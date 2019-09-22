修例風波：十一料僅逾10內地團訪港　旅業爆停工潮

內地十一長假期將至，本應是香港的旅遊旺季，惟在反修例風波不斷升級下，香港旅遊業大受打擊。旅遊業議會主席黃進達今日(22日)接受電視節目訪問時預料，過往內地十一長假，每天有200團內地客來港，目前統計今年減少至只有十多團。他倡議政府提供培訓津貼等短期措施協助業界，又去信商廈業主冀商討減租，減輕旅行社舖租壓力。

黃表示，內地訪港旅行團數目於暑假減少7成，今個月跌幅更擴大至9成，每日只得10數團來港，他形容是很大衝擊，認為內地客源多，業界難以尋找其他市場代替；而大部分從事入境接待工作的旅遊業界人士現已停工，亦有旅行社員工迫於無奈放無薪假。而政府提出協助中小企的措施，例如貸款擔保計劃，未能針對地紓緩旅遊業面對的問題。

他建議政府可參考2003年「沙士」後撥逾4億港元資助旅遊等多個受嚴重打擊的行業，開設兩萬多個培訓或短期職位，協助業界度過難關。

對於內地當局早前放寬安排，讓香港導遊到內地珠海橫琴工作，黃指，新措施有助業界開招商機，但計劃處於剛起步階段，暫時未有太多從業員受惠，希望日後其他城市可倣效做法。

有網民發起今午「和你塞4.0」活動，第四次前往香港國際機場作「交通壓力測試」。黃進達則指，業界事前已與機管局、港鐵溝通，了解航班調配及機場安排，協助旅行社領隊、導遊可進出機場接機，及與旅客保持溝通。