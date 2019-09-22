政Whats噏：其身不正又不容批評　學者斥鄭若驊帶頭毀法治

反修例衝突持續逾3個月，逾千人被捕。律政司司長鄭若驊今日(22日)發表網誌，指不論是違法亂紀的行為，或是任意攻擊律政司檢控決定，甚至是無理批評司法機構，都只會損害香港法治。有學者直指市民有權監察政府運作，鄭竟不容許市民批評律政司或就法庭判決表達意見，簡直是荒天下之大謬，又狠斥鄭其身不正，特別對有黎漢奸之稱的壹傳媒黎智英刑恐東方報業集團(下稱東方)男記者案，一再拖延，應告不告，而鄭又賴死不肯下台，根本是她帶頭破壞法治。

鄭在網誌指，香港6月起出現眾多遊行示威，有時「更不幸地演變成暴力破壞行為」，當中警方拘捕人數眾多，因此有人對律政司提出檢控所需的時間有不同看法。她強調律政司的檢控工作一直是「不偏不倚、一視同仁」，惟每宗案件的審訊時間會因應各種因素有異。

她又說，注意到最近有人肆意批評司法機構，亦漠視法庭禁制令，會對法治造成嚴重傷害。她說法院秉行公義，按法律及可接納的證據作出裁決，判詞亦會陳述裁決理據，或許有人會不滿意裁決結果，但並不代表司法獨立出現缺陷。她強調自己作為律政司司長，有責任確保司法獨立受到尊重，不會被任意攻擊或批評，社會不應該任意或不公平地，作出危害司法機關公正及無私地行事的批評。

她強調不論是違法亂紀的行為，或是任意攻擊律政司的檢控決定，甚至是無理批評司法機構，都只會損害香港的法治，盼望香港人能共同承擔尊重法治的責任。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評鄭若驊只懂做鍵盤戰士，不敢面對公眾交代檢控政策，已是一大敗北，尤其是不容許市民批評律政司或法庭所作出的判決，簡直是荒天下之大謬，律政司應該是不偏不倚，但近期不少律政司內部的人員竟然在互聯網上發表對反修例的意見，那證明鄭若驊是縱容下屬，亦難以再確保律政司對案件有偏頗。

陳直指鄭若驊其身不正，涉及多宗利益衝突，多宗案件應告不應，例如漢奸黎刑恐東方記者案，根本是一宗極其簡單的案件，卻拖了兩年多仍未檢控，根本是鄭帶頭破壞法治，又頼死不走，不肯下治，令法治淪亡。

兩年多前漢奸黎在維園出席六四祈禱會後，竟向在場採訪的東方記者爆粗恐嚇，話「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」以及「我影×咗你嘅相」，有圖有片，證據確鑿，但拖了兩年多，漢奸黎仍未落鑊。《東方》及受害記者先後發出15封信查問案件進度，過去得到回覆全部是廢話，講了等於沒講，敷衍了事。