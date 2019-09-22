棄商做技工不讓鬚眉　水署首名女學徒每周操體能

技工行業予人男性主導形象，水務署早前透過學徒計劃，培訓出首名女學徒高福儀，去年聘為技工，她日前更獲職業訓練局「傑出學徒獎勵計劃」嘉許為傑出學徒。發展局局長黃偉綸表示，高福儀例子為部門積極培訓年輕人入行打下強心針，寄語學徒「滿師」後，要不斷努力及累積經驗。

水務署2015年開辦學徒計劃，每年招聘約10名見習二級技術員(水務)，提供在職培訓。黃偉綸今(22日)發表網誌，提及上述計劃下首名女學徒高福儀的事迹。

她原本2016年畢業於商科副學士課程，後來有感工科發展潛力大，於是棄投商界轉攻水務，報讀建造業議會基本工藝課程(水喉潔具科)，同年獲水務署取錄，成為該署首名女學徒。她去年完成學徒計劃後，獲水務署聘為技工，主要負責更換舊水錶，為舊水錶進行準確度測試，以及處理客戶有關水質及供水的查詢。她目前正修讀專業教育學院土木工程高級文憑兼讀制課程，希望在兩至三年內投考用戶服務督察，繼續服務市民。

高直言技工工作對女性較吃力，例如要拿起重達兩三磅的大型喉鉗裝拆水錶，故每周會堅持健身，鍛煉體能。惟她亦提到目前不少花力氣的工序皆可用機械操作，例如較大口徑喉管的水掣會用電動裝置開關等，認為女生擔任技工亦不會特別吃虧。