懶行路無視碳排放　環團指31%港人短途都搭車

以步行代替乘坐交通工具，有助減少碳排放。為了解港人步行習慣，世界綠色組織委託研究中心進行調查，發現僅5分鐘或以下車程而選擇乘車不步行的受訪者比例，由去年22%升至31%，反映港人「懶行路」。調查亦發現分別有80%受訪者因趕時間或節省時間，以及約56%人因天氣太熱、太凍或落雨，選擇乘搭短途交通工具而不步行。

世界綠色組織指，香港去年冬季錄得有紀錄以來最少寒冷天氣日數，成為134年最暖冬季，而愈趨嚴重的氣候變化問題影響市民生活。組織上月以街頭問卷形式，訪問了500名市民，發現僅有12%受訪者一周每日步行至少30分鐘，較去年減少17個百分點。34%受訪者未達康文署建議的「基礎指標」，即每星期至少三天，每天累積最少30分鐘或以上的步行，另有70%受訪者對香港碳排放源頭認知不足。

組織行政總裁余遠騁指，市民應承擔個人減排責任，減少乘搭短途交通工具、減少家居用電量，實踐低碳生活，同時建議政府針對「發電」作為最主要的碳排放源頭，推出配對方式資助；就企業或團體提交的慳電數據，發放與其慳電量同等價值的金額資助。

環境局局長黃錦星表示，運輸交通是其中一個主要碳排放源頭，佔約20%。政府一直致力減少本地運輸相關碳排放量，包括大規模淘汰老舊柴油商業車輛、透過基金鼓勵業界採用新能源運輸技術，推廣使用電動車。