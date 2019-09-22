修例風波：多區設路障查車　警拘4人

新界南總區聯同港島、西九龍、東九龍及新界北總區交通執行及管制組人員，今日（22日）於全港各區主要幹道進行交通管理行動，以應對網民號召的交通阻塞運動。警方上午起於多區的隧道及主要幹道進行觀察、巡邏及設置路障截查可疑車輛。

警員下午在葵涌禾塘咀街截獲11名騎單車人士，懷疑參與由網上平台號召利用單車阻塞道路活動。警方在其中2名20歲男子的背囊，搜出一批過濾口罩、防毒面具、濾芯、防鎅手套及工業用頭盔等，2人涉嫌「藏有工具可作非法用途」被捕，案件由葵青警區刑事部跟進。

另外，警員下午於青嶼幹線收費站的巴士站，截查一輛可疑私家車，檢獲防毒面具、雨傘、口罩、剪鉗、膠索帶及雷射筆等，該名46歲私家車男司機涉嫌「藏有工具可作非法用途」被捕，案件由大嶼山警區刑事部跟進。

此外，一名22歲男司機在赤鱲角南路被警方截查，發現他所駕駛的私家車並無有效的第三者保險及行車證過期，他涉嫌「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛一輛無牌照車輛」及其他交通罪行被捕，案件由由新界南總區交通部跟進。

警方於行動中暫時截查了15輛可疑單車及10輛汽車，其中4輛私家車及1輛輕型貨車懷疑經非法改裝及車輛機件結構故障，涉嫌違反「道路交通（車輛構造及保養）規例」，對其他道路使用者構成危險，涉事車輛已被扣查作進一步檢驗，不排除會向有關司機發出告票或以傳票方式檢控。