修例風波：防暴警沿彌敦道清場 期間再開一槍

【01:45】警方推進到始創中心外，一名女子在始創中心外指罵防暴警，被警員包圍截查，多名警員用強光阻礙記者拍攝。

【01:39】防暴警繼續推進，期間不斷叫在場記者及其他人士返回行人路。

【01:38】現場又再傳出槍聲。

【01:30】大批防暴警員乘警車到達恒生銀行清場，沿彌敦道向旺角方向緩慢推進，沿路叫在場人士離開。

[01:16]警方兩度舉藍旗警告，並再作廣播，指在彌敦道及太子道西恒生銀行附近聚集的人士非法集結，要求他們離開，否則會用武力驅散。

[00:47]警方廣播警告會作出驅散行動，多名防暴警一度擎槍指向對面馬路向警署指罵的市民。

[00:34]旺角警署正門外傳出槍聲，多名市民走避。

[00:31]旺角警署附近的防暴警退回旺角警署，被附近市民喝倒采，曾有警員追趕市民並一度舉雷鳴登示警。

反修例示威者昨午(22日)到南昌V Walk商場響應網上號召，參與「和你Shop行動」至晚上示威者兩度聚集，阻塞彌敦道，更有人再在太子道西近彌敦道交界放置雜物堵塞及縱火。

警方於午夜時分，在太子道西截查了一輛私家車，拘捕數名男女。有被捕人士被帶上旅遊巴載走。