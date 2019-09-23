刑恐東方記者案　律政司15度迴避質詢

壹傳媒黎智英前年6月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，案件證據確鑿，惟律政司至今拖延超過2年，一直「唔敢認唔敢告」黎智英。東方與受害記者在本月17日第15度去信律政司要求交代案件進度，律政司於同月20日以電郵回覆，惟回覆內容仍是如以往大同小異，對這宗有相有片、證據確鑿的案件，為何拖延至今仍未有檢控決定，依舊未能解釋。各界質疑律政司是否設「一司兩制」，對涉及黎的案件特事特辦，政治考慮大於法治，立法會議員直斥律政司檢控不公，回覆東方的內容諸多藉口，促請律政司盡快檢控黎，還東方及受害記者一個公道。

黎智英在2017年公然以粗言辱罵恐嚇東方男記者案件，整個案發過程已被錄影，證據確鑿，但案件至今發生超過2年，律政司仍視而不見未作檢控。東方及受害記者已先後15次去信，其中3度律政司卻違反服務承諾，未有在14天內回覆。

東方受害男記者早前再在第15封信中向律政司提出5條問題追問進度。雖然律政司今次在接信4日後回覆，但電郵回覆內容與過往一樣重重複複，依然沒有正面回應案件檢控進度，聲稱「案件由展開調查至提出檢控的所需處理時間，要視乎多項因素而定，例如證據的數量、案件性質及複雜程度」，虛答提問，又聲稱律政司就每宗案件的檢控決定「絕無任何政治考慮」。

律政司處理手法一直惹人質疑背後有政治任務，意圖再次放生黎智英。事實上，律政司涉放生黎智英早有前科，包括黎智英涉向民主派等人秘捐的黑金事件，以及黎智英參與違法佔中等。

立法會議員李慧琼批評，黎智英涉刑恐東方男記者案證據確鑿，惟律政司仍然遲遲未提出檢控，「普遍市民對律政司不行動、不跟進都非常失望！」她又指，近月修訂《逃犯條例》風波引致香港亂象不斷，黎早前高調赴美與多名美國高官會面，「唱衰香港」，又涉刑恐記者，律政司依舊無視現實，對案件一拖再拖，對仍未檢控黎智英的藉口一大籮，「（檢控）非常唔公平，令外界覺得律政司想不了了之，怕咗佢咁，市民絕對希望律政司應盡快起訴黎智英。」

身兼執業律師的立法會議員張國鈞指，律政司遲遲不檢控，對社會及受害記者有欠公允，「呢單案有片段，有證據顯示黎涉及刑事恐嚇行為，律政司拖延咁耐唔做檢控決定，令外界質疑律政司冇去及時秉公維護社會公義。」他促請律政司盡快就案件作檢控決定，勿再拖延，還受害記者一個公道。

黎智英涉刑恐東方男記者案在前年6月4日傍晚發生，黎在維園涼亭出席六四祈禱會後，突走到一名在場作正常採訪的東方記者前，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全被錄影，有相有片。但事發至今逾2年，唯一進展只是黎智英在警方要求下，於去年8月16日到港島總區重案組錄口供。據悉，警方已將黎的口供等案件資料再呈交律政司，尋求法律意見，諮詢是否落案起訴黎。