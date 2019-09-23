修例風波：港鐵譴責破壞鐵路設施　部分車站周一或未能恢復服務

周日(22日)多區衝突，港鐵車站再成破壞目標。港鐵嚴厲譴責示威人士在多個車站大肆破壞及故意不當使用列車設備，罔顧其他乘客、員工及列車運作安全。港鐵又對小濠灣車廠一宗懷疑縱火案深表關注，已經報警及保留追究權利。港鐵指，部分車站或設施有機會未能在今天(23日)恢復服務，乘客須留意港鐵最新公布。

港鐵指，周日凌晨2時25分，工程人員在小濠灣車廠對出一帶軌道範圍工作期間，聽到有響聲及見到軌道旁一處有火光，隨即通知車務控制中心，由車務控制中心通知警方及消防處，並自行使用滅火筒將火撲熄，事件中無人受傷。將軍澳站凌晨約1時亦有一部出入閘機被人蓄意縱火。

至下午約5時，一列東涌線往東涌方向列車於南昌站上落客期間，有人非法闖入車尾駕駛室及放下連接緊急出口及軌道的斜道，導致列車未能繼續行程。另外，示威者下午又於多個港鐵車站惡意破壞售票機、增值機、出入閘機、閉路電視鏡頭，並塗污車站設施等。

至昨晚11時，沙田站、青衣站、九龍站、葵芳站、太子站及旺角站先後需要暫時關閉，工程人員稍後會檢查被破壞的設施，評估損毀程度及盡力復修。