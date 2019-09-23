用鏡頭發掘社區　以影像創作重新認識深水埗

對熱愛藝術的人來說，深水埗是一個豐富多元的地區，橫街窄巷處處呈現社區今昔，反映行業變遷。有團體今年4月推出名為《眾說深水埗》的社區藝術項目，有參加者以深水埗的多元化特色，通過實驗影像重塑該區日常細微之處，以不同畫面拼接出社區全貌，冀藉作品打破深水埗只有無家者、既髒且亂等成見，讓人們從更多角度認識社區。

游藹儀是項目的參加者之一，她先通過導賞活動認識深水埗，由街坊口中了解該區變化，包括賣布行業盛衰歷程等，再與組員一起創作作品《埗》，不單會一早去拍攝街市販商忙於運送豬肉、蔬菜等畫面，晚上亦會拍攝排檔擺賣等，以作素材。另一組參加者則創作歌曲去記錄社區印象，有份創作的陸樺指，一些市民對深水埗或有所標籤，但該區其實有許多有趣的地標，遊走各處，可看到人情百態。

此社區藝術計劃由人人影樂社推出，參加的市民會與藝術家一起探索西營盤、深水埗、土瓜灣，創作屬於社區的音樂或影像作品，首個以西營盤區為背景的項目去年9月推出，而《眾說深水埗》則在今年4月登場，本地導演黃肇邦是項目的社區策劃人，冀學員可利用鏡頭發掘社區獨特之處，擺脫既有框框、摘下有色眼鏡，重新認識社區。藝術計劃為期18個月，最新項目《漫步土瓜灣》會在本月推出。該計劃由民政事務局藝能發展資助計劃撥款資助；下一輪資助詳情將於11月公布。