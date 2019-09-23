修例風波：示威者舉美國旗大肆破壞新城市　針對親中商戶

沙田新城市廣場昨再度成為反修例示威者破壞的目標，示威者將場內多家疑因有親中或撐警背景店舖踢閘及塗鴉，食肆不停被「撳飛」取訂位籌，中庭的多個大型布置全部被推倒打爛，示威者再到附近沙田港鐵站破壞，扑爛入閘機及閉路電視，車站被迫關閉。

網上有人號召昨日於沙田連城廣場及新城市廣場進行「和你Shop」，目標針對商場內疑有親中或撐警背景的商戶。昨午十二時起，多人在新城市廣場中庭位置聚集，有人舉起美國旗、高聲唱歌，更有人即場演奏樂器及指揮，甚至有家長帶同子女到場摺紙鶴支持反修例示威者。

同一時間，不少市民響應網上號召，開始對商場內店舖「埋手」，大批人先包圍內地品牌的飲品店，商舖落閘暫避風頭，但遭示威者踢閘。另一邊廂，有連鎖零食店被指由「福建人」創辦，大批市民在該店招牌貼貼紙，選取物品到付款時過機又放棄購買，表達對日前於北角發生有疑似「福建幫」追打示威者事件的不滿。

此外，由於美心集團創辦人長女早前發表過撐警言論，商場內三家美心集團旗下的食肆亦被針對，大批人圍堵相關食肆，不停「撳飛仔」取籌，又將取得的紙籌貼在附近牆壁，甚至連成一條長逾百米的紙條，由商場高層伸落地面。沙田大會堂旁邊的一家美心酒樓亦遭人破壞，門口的顯示屏被人塗鴉。