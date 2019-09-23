東方日報A1：政府守無可守　示威圍所欲圍

反修訂《逃犯條例》示威者昨在沙田新城市廣場的衝擊破壞行動，再上演撕下五星旗鋪在地上踐踏，噴濕弄污丟進垃圾箱，再將五星旗拋進城門河的劣行。暴徒在廣場內大肆推倒各裝置物及打爛各類宣傳裝置後，意猶未盡，衝出源禾路築起烈火路障，又拋汽油彈及從高處掟磚頭，警方需發射催淚彈及橡膠子彈驅散，多人被捕。另外，警方昨晚九時拘捕一名廿一歲姓羅男子，疑與沙田侮辱五星旗案件有關，正扣留調查。

昨午在沙田新城市廣場發生修例風波自今年六月爆發以來，示威者第九次針對五星旗破壞。大批市民響應網上號召昨於新城市廣場進行示威。至下午四時，數十名示威者將沙田大會堂外懸掛的五星旗拆除，然後示威者將五星旗帶入新城市廣場，在商場的中庭附近揮舞、拋高，再任由五星旗掉在地上，並用雷射筆照射，繼而有數十名示威者以玩「火車捐山窿」形式輪流踐踏旗幟。

踐踏完五星旗後，示威者意猶未盡，再用黑漆將旗上的五星塗污，又將旗幟淋濕。未幾，一名示威者將五星旗帶往港鐵沙田站方向，將其拋入閘內地面，然後有人再將旗幟拾起，跑回沙田大會堂外天橋位置，由高處將旗幟扔落地面。

地面示威者再接應，先將旗幟撕爛，再將其丟入由附近找來的一個大型垃圾箱，並「連箱帶旗」推落附近水池。後來，有一名男子用雨傘將水池內的五星旗勾回來，眾人帶着旗幟跑往城門河方向，最終將旗幟拋入河中。除五星旗外，沙田新城市廣場外的京奧標誌亦被人焚燒，有人在標誌上貼上「納粹」貼紙。

期間有一名灰衣男子疑因與示威者政見不合，被多人圍毆至額角流血，現場人士指該名被毆打男子曾以粗口罵人及踢人。示威者未幾將戰場轉到沙田港鐵站，防暴警察持槍及盾牌進入沙田站戒備，示威者往沙田大會堂方向後退，開動消防喉在商場中庭位置射水，將食油倒在地上，用垃圾桶設置路障，並以手推車堵塞連接商場樓下巴士總站的扶手電梯。

戰線後來由商場轉移到街上，昨午五時許，沙田好運中心外的源禾路有大批示威者衝出馬路，將多個從附近停車場找來的鐵閘連成兩排橫亘在路上，再於鐵閘上鋪上大片枯葉及雜物，點火製成烈火路障。幾分鐘後，防暴警察趕至，示威者後退，於担杆莆街築起雨傘陣與警方對峙，有人投擲汽油彈阻止警方追捕，沙田大會堂附近亦有人火燒樹枝紙皮，而沙田中心更有人從高處向馬路上的防暴警員掟磚，警方舉黑旗警告，並施放催淚彈、海綿彈及橡膠子彈驅散，行動中有多人被制服並帶上警車。

防暴警察再追至沙田大會堂外百步梯一帶，數十名示威者逃跑往城門河方向，經沙燕橋抵達沙田圍站，再次破壞閉路電視、入閘機等港鐵設施，再逃往博康邨方向。示威者散去不久，防暴警察才追至現場。

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