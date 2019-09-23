東方民調：學者憂十一前後爆大規模血戰

反修例風波蔓延社會各層面，不但破壞營商環境，打爛打工仔飯碗，甚至連象徵香港繁榮安定的賽馬活動亦被迫暫停，連璀璨奪目的煙花活動也告吹。有學者直斥港府平亂不力，加深社會矛盾及仇恨，港府「止暴制亂」多時成效不彰，亂局由「警民衝突」變為「市民互鬥」，擔心「十‧一」前後爆發大規模血戰。

暴力示威繼續升級，汽油彈愈掟愈多，單是本月十五日「火燒港島」，金鐘政府總部發射的汽油彈已超過八十枚，水炮車一度着火。兩名警員在灣仔近距離遭人擲汽油彈險燒死，需拔槍驅散示威者。示威者所用的暴力再次失控、且私刑氾濫，意圖傷害他人的行徑令人心寒。

反修例風波嚴重撕裂香港社會，多區爆發混戰，商場變「戰場」，愛國人士及黑衣市民多次爆發陣地戰及追逐戰等肢體衝突，商戶及鄰近市民首當其衝，大受影響。

港鐵站亦是示威者攻擊目標，多個車站設施屢遭破壞，閘機、閉路電視、顯示屏被擊毀，出口外牆被塗鴉。示威者到處縱火，在多個站外燃燒雜物，港鐵需多次關閉車站。

象徵香港繁榮安定的賽馬活動也受影響，立法會議員何君堯因為捲入7‧21元朗衝突爭議，其地區辦事處多次遭暴徒破壞，有網民發起包圍跑馬地馬場，阻止其名下馬匹出賽。基於公眾安全理由，香港賽馬會取消九月十八日晚所有賽事，是香港開埠以來首次因「不可預計的混亂情況」暫停賽馬活動，估計損失逾十一億元投注額。

除了無法「馬照跑」外，香港足球總會也宣布，原定於昨日舉行的「2019香港賽馬會社區盃」慈善足球表演賽，因考慮到參與是次慈善賽事的包括少年賽事、各不同受惠機構及團體，基於安全理由，賽事將延期舉行。而港府亦宣布取消今年十一煙花匯演，是自九七以來第三次取消此項活動。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強直指，港府平亂不力，市民日常生活受嚴重影響，加深市民與示威者矛盾及仇恨，港府必須負上責任。「止暴制亂」成效不明顯，主要是港府檢控反修例人士程序太慢，阻嚇力不足，反映對平息亂局束手無策。他認為，現時局面由「警民衝突」變為「市民互鬥」，擔心臨近「十‧一」隨時「擦槍走火」。