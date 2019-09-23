東方民調：未息民憤　港府示弱禍害更深

反修訂《逃犯條例》引發的示威風波超過一百日，暴力繼續升級，示威者更向政府總部投擲汽油彈，民間互相打鬥亦蔓延各區，港府先後撤回修例、派糖，甚至盲推空置稅等房策，仍難平息民憤。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指，香港法治遭嚴重衝擊，預料示威活動仍會持續，擔心社會嚴重撕裂，以暴易暴成歪風，香港繁榮安定遭破壞。受訪者又歸咎港府平亂無方，藥石亂投，無嚴厲執法，導致香港成為暴亂之都。

暴力示威浪潮蔓延至社區，影響範圍愈來愈廣泛，和平集會已往往演變成破壞行為，而警方於六月九日至本月二十日期間，共拘捕一千四百七十四人，使用約三千一百枚催淚彈、約五百九十發橡膠彈、約八十發布袋彈及約二百九十發海綿彈。反修例掀起連場腥風血雨，港府無計可施，欲借房屋問題轉移視線，挽回民望，繼推出一手樓空置稅後，最近又欲引用《收回土地條例》增加土地供應，加快興建公屋。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問五百零五名十八歲或以上市民，結果顯示，對於反修例風波逾一百日，示威者繼續大肆破壞、狂擲汽油彈縱火，四成四受訪者直指，香港法治遭嚴重衝擊；兩成二預料示威活動仍會持續一段時間；一成八形容香港淪為暴亂之都；一成二更擔心香港走上不歸路。

街頭打鬥蔓延各區，不同政見者互相廝殺，商場變戰場，四成四受訪者轟港府無能，令社會撕裂嚴重；兩成七擔心以暴易暴成歪風；兩成六認為仇恨加深，積怨大爆發。

基於公眾安全理由，馬會取消賽事，港府取消十一煙花匯演，四成八受訪者無奈指香港繁榮安定遭破壞；三成五歸咎港府無法止暴制亂；一成慨嘆難安居樂業。

警方出動水炮車噴射顏色水，惟無一示威者被捕，幕後黑手壹傳媒黎智英參與非法遊行亦未被檢控，六成一受訪者炮轟港府無嚴厲執法，姑息養奸；兩成斥港府軟弱無能，潰不成軍；一成指整色整水，毫無阻嚇。

先後有國際評級機構下調香港評級及展望至負面，四成三直指，持續示威損害香港優勢；三成三坦言對香港未來局勢感悲觀；一成六認為僵局阻政府施政，影響宏觀經濟穩定。

樓市受中美貿易戰及社會不穩夾擊下調之際，港府推出空置稅等房策圖緩和社會氣氛，四成受訪者轟港府平亂無方，藥石亂投；三成一批評港府後知後覺，難平息民憤；一成擔心調整過急恐推冧市。

綜觀情況，大部分受訪者預料示威活動將會持續，歸咎港府軟弱，無法「止暴制亂」，受訪者憂慮香港難重回正軌，社會撕裂仇恨日深，以暴易暴亦成為歪風。