Dr.東：威院組中風守護者　為病人爭取治療黃金期

拯救中風病人需要爭分奪秒，威爾斯親王醫院十多年前聯同急症科、放射科、腦神經內科、專職醫療等專科，組織中風守護者，全天候為中風病人提供貼心服務，團隊去年開展的「通『風』報訊計劃」，將中風知識推廣至至救護員，讓患者在送上救護車的一刻已得到救援，爭取治療中風黃金期，今年獲醫管局頒發傑出員工及團隊獎。雖然獎項肯定了他們的貢獻，但團隊更希望這種無私精神能傳承至新一代醫生，在公營醫療面對醫生不足的嚴峻景況下，「希望他們仍有心留守公立醫院!」

威爾斯親王醫院名譽顧問醫生梁慧康表示，該院每年接收約1000名中風病人，若是出現缺血性中風，每1分鐘便會死約2百萬個大腦細胞，因此每一刻都跟時間競賽。該院去年推出的「通『風』報訊計劃」，團隊協助救護員識別中風病徵，當救護員收到中風或疑似個案時，第一時間致電給指定的威院同事，並立即準備各項工作，包括通知相關同事在急症室門口接收病人、細閱病人發病史、預留電腦斷層掃描放射室等，爭取於黃金3小時內拯救患者。

威爾斯親王醫院急症室顧問醫生張冠豪表示，明白到缺血性中風患者需要盡快進行溶栓治療，但急症室每日面對大量求診人次，而且患者病情亦具複雜性，患者容易在分流過程中錯失治療黃金時間。因此在通風報訊的機制下，中風病人會立即成為緊急類別，優先到急症房治療，並會盡放安排其他檢查，毋須進行分流。

威爾斯親王醫院影像及介入放射科部門主管黃嘉德認為，團隊能夠獲獎有賴各部門同事「每人願意行多一步」，大家不但做好醫生的分內事，更會主動「跳出框框」，作出思維上的改變，認知每1分鐘的重要性，因而各部門安排優次以治療中風患者，大大提高復康率，若仍以循規蹈距方式，讓患者無了期地等候，是不會有成果。

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