網民熱話：唔夠車位夾硬入？　私家車斜泊路邊成笑柄

泊車唔打正泊，會點？結果就是成為笑柄！近日網上流傳相片，一輛銀色私家車打斜泊在粉嶺路邊，車頭越過地上的白虛線及黃線，「闖入」相鄰的行車線。網民看過後調侃：「係咪打完風，吹歪咗！」

網民殷柏桁及Martin Chung近日先後在Facebook群組「馬路的事討論區」分享相關圖片。事發在粉嶺帝庭商場附近，從圖中可見，馬路本身不算闊，銀色私家車斜泊在路邊，不僅看上去狀甚奇怪，而且亦有影響鄰線道路使用者之嫌。發文者直言：「泊到咁...好阻人喎！」

網民紛斥司機胡亂泊車，並大嘲：「唔識泊車就唔好揸車啦！」有人猜測其斜泊原因：「本身應該係窄位佢硬入，入唔晒成架車，到前車走咗就得番佢！」有人懷疑：「其實呢一行會唔會個個都係打斜泊呀？」隨即遭反駁：「唔會，隔籬線密集式小巴落客，佢咁擺連呢條線都塞死埋，我兩粒鐘前路經都畀佢頂死咗。」

網民有話說：

Samuel Yuen：好奇一問，係咪可以報警搵人拖走佢？

陶陶：電動輪椅係咁上下

Po Lam Leung：有冇機會係之前其他車都斜泊？

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