特快公屋編配今起揀樓　市民為平租無懼凶宅

房屋署特快公屋編配計劃家庭申請今(23日)開始揀樓，1002個可供揀選單位中包括8個凶宅，有市民表明無懼凶宅，「人哋過身係人哋嘅事」，寧願有較大居住面積及租金較便宜的單位，脫離現時租金高企的生活。

在香港土生土長的巴基斯坦裔市民Suffina指，陪同妹妹到場揀樓，兩人分別輪候公屋8至9年，她指一家六口居於紅磡400呎單位，月租8000多港元，廁房與廚房相連，她直指「唔鍾意咁住，煮飯嗰度去大便、小便，有好多細菌」，又指不怕凶宅，「我唔信呢啲嘢，死咗就死咗」，其妹最終獲派慈雲山一個曾有人自然死亡的400多呎單位。

不願上鏡的市民劉女士(化名)指，與4名子女同住月租6000多港元的上水單位，另有2戶家庭合租。她指，與人合租經常遇到用廁所等問題，現已輪候公屋8年，每年均因業主加租而搬屋，今年8月更要搬遷2次，今次是首次參與特快公屋編配，獲派3房以上單位，但會盡量避免凶宅。

任職冷氣維修的王先生指，一家三口與父母同住，但關係欠佳，曾先後在佐敦及元朗租住套房和村屋，惟因租金高企最終搬回與父母同住。王指，等候公屋20多年，曾獲派天水圍的特快公屋，但因位置太遠，不方便孩子上學，今最終獲柴灣興華邨的單位，他表明不會選擇凶宅，因「怕細路仔驚」。