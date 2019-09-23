見習律師發仇警論險遭DQ　解釋屬女友所為終獲批執業

因政治立場而遭「清算」的白色恐怖，早前疑蔓延至法律界，上月網上流傳一封疑由律政司向一名見習律師發出的信件，稱有公眾投訴該見習律師在Facebook平台發布「黑警死全家」言論，有關言論含有粗口及仇恨成分，認為其行為不當，會考慮反對他獲認可成為事務律師，並要求他回覆及解釋事件。

涉事見習律師朱承曄今日(23日)到高等法院，獲批准正式宣誓成為律師。律政司指基於公眾利益，特別派員到庭，表示不反對朱成為律師的申請 ，並重申律政司司長有責任在收到對某法律人員投訴時，協助法庭作出調查。

高院法官陸啟康在監誓後指出，朱事後解釋，指有關言論其實是他女友用了他的Facebook帳戶發表，而非他個人意見，他知道後已即時刪除相關言論，甚至永久移除了Facebook帳戶。而他的女友亦已撰信解釋並表悔意，而他的多名朋友亦寫信證明他品格良好，不會作出相關言論。

陸官強調，既然律師會及律政司已接納朱的解釋為真確，法庭亦不好作進一步查問，但若有人誤導法庭，或他真的有作出有關言論，法庭必定會深究。

陸官又表示，香港司法制度行之有效，要靠法官、檢控、律師、法援、警察及其他紀律部隊去履行各自職務，他們之間即使方式責任上出現矛盾，亦要互相尊重，要靠客觀、專業、理性方式去解決分歧。

陸官續指，有關言論含仇視令人反感，絕不理性，更牽涉警察無辜的家人，屬極之無禮且不當的言論，朱身為律師有責任小心管理自己的社交平台帳戶，以免惹人誤會，就如今次事件在社會上發酵，就是他本人的責任，寄語他日後要小心謹慎。