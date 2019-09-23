涉藏改裝雨傘混腐液綠茶　15歲男保釋期犯案續還押

上周六(21日)「光復屯門」遊行當日，警方拘捕一名中學男生和一名男保險從業員，指他們分別管有改裝雨傘和雷射筆等武器，其中該名中學生更被指管有混有腐蝕性液體的綠茶，兩人事後各被控一項管有攻擊性武器罪，今(23日)被解往屯門法院應訊，毋須答辯。男生還押至11月15日，保險從業員則准保釋至11月18日，待警方檢驗涉案物品後再訊。

涉案15歲男生今被解往屯門法院兒童庭應訊，他被控於上周六在屯門站交通交匯處管有長約80厘米的改裝雨傘、長約55厘米的行山杖、一支綠茶混合腐蝕性液體、噴漆、頭盔及雷射筆等物品。

控方申請押後，以待槍械訓練科檢驗雷射筆是否會對眼睛造成傷害，以及該綠茶混合物是否腐液。鑑於案情嚴重，另外男生亦是在另一宗案件的法庭保釋期間干犯本案，為免他再犯，反對他擔保。

辯方申請保釋時指，男生被捕的地方並非衝突現場，遊行仍未開始，又指涉案雨傘和行山杖只是爛了的工具，沒有證據顯示男生會將該些物品用作犯罪用圖，認為控方證據薄弱。

裁判官看過涉案雨傘和行山杖照片後，認為它們並非在普通的狀態，質疑它們是否曾被改裝或拆去部件，不認為控方證供薄弱，又指過去三個月來，常人都知示威者會用那些工具，但男生是否將涉案物品用於非法用途，則留待審訊處理，為免男生再犯，故拒絕其保釋申請。辯方要求於10月4日作保釋覆核。

此外，39歲保險從業員吳啟南則被控於上周六，在屯門井財街管有一支伸縮警棍和一支雷射筆。控方反對他擔保，指警察截查其車輛時發現涉案物品，擔心他會再犯。辯方以5000港元申請保釋，指吳的車已被扣查，重犯機會低。裁判官最終批准吳保釋。