沙中線聆訊　港鐵指禮頓總經理作供或涉程序不公　

沙中線紅磡站獨立調查委員會今(23日)重啟聆訊，惟開庭不足一小時便宣布押後至明日(24日)再訊。港鐵代表英國御用大律師Philip Boulding表示，日前收到禮頓專家證人報告，內容指控港鐵於項目管理方面有不足，認為當中涉及「不公平程序」。委員會認同應待各涉事方先處理有關事宜，將聆訊押至明日再訊。

委員會代表大律師Ian Pennicott指昨日(22日)收到由港鐵發出的信件，指出在禮頓委聘項目管理專家George Wall的報告中，指控港鐵於項目管理方面出現問題，卻未有提及禮頓於這方面的不足，而今日原定作供的證人，即禮頓總經理Dean Cowley的證供正正亦是有關項目管理方面，或會影響委員會取證，建議將聆訊押後讓各涉事方先作了解，讓證人押後作供。

禮頓代表資深大律師石永泰同意將聆訊押後，並不點名引述已退出的涉事方，作出有人在故意拖延聆訊等陳述，石直指指控屬誤導及不負責任。委員會主席夏正民解釋，聆訊涉及多個涉事方、專家證人，需要配合各人時間故有所延遲。

港鐵、禮頓及政府代表律師均有現身法庭，至於負責紮鐵工序的分判商永光則表示，不會參與有關統計學及項目管理專家證人的聆訊，但保留出席結案陳詞的權利。