澳門機場實施託運行李新安檢措施　旅客嫌指示不清晰

澳門國際機場新託運行李程序今(23日)起實施，旅客需先辦理登機手續，之後再前往指定地點作託運行李檢查，以防止旅客在安檢後把不必要的物品放入行李。新措施首階段在候機樓的A、B區實施，周三(25日)早上6時起全面實施。

有本地旅客表示，機場指示不夠清晰，完成登機程序後要經其他通道前往安檢，建議擴闊通道。台灣旅客則指新措施過程暢順，但希望可一次過辦理登機手續和託運行李安檢程序，現時分開2項程序比較不便。

澳門國際機場專營公司高級客運大樓管理科經理陳振強表示，首天實施情況大致暢順，未來機場擴建後，會計劃簡化登機和安檢程序，他又指，公司已製作網上宣傳片，機場亦有指示牌及增派工作人員引導旅客前往安檢。

根據澳門國際機場託運行李新程序，出境旅客抵達機場後，首先到相關航空公司的櫃枱辦理登機手續，若出境旅客沒有託運行李，於辦妥登機手續後，可以直接前往離境大堂。

若有託運行李，地勤人員會向出境旅客的託運行李發出行李標籤，旅客須帶同託運行李前往辦理登機手續區內指定的「託運行李安檢」通道，並投放行李到相關的X光機進行安檢。旅客必須留意顯示屏，以確保行李通過X光機。若旅客的姓名及航班編號出現在顯示屏，旅客須進入安檢室協助保安檢查行李。若旅客資料沒有在顯示屏出現，即已成功通過安檢，旅客可前往離境禁區。